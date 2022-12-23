Казаки РФ предотвратили высадку диверсантов ВСУ в Херсонской области

Российская казачья бригада «Дон» успешно предотвратила две попытки диверсантов Вооруженных сил Украины высадится на Кинбурнской косе — западной части Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера бригады с позывным «Пума».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Российский военный рассказал, что бригаде «Дон» удалось сорвать две высадки диверсионно-разведывательных групп украинской стороны. По его словам, одна попытка высадки предпринималась ночью, другая — в туман, и обе прошли для ВСУ неудачно. «Пума» уточнил, что армия Украины обстреливает российские войска из минометов, двух американских гаубиц M777.

Собеседник агентства указал, что Военные силы РФ в ответ наносят удары по позициям украинской стороны из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», а также применяют тяжелую огнеметную систему «Солнцепек».

Кинбурнская коса входит в состав Херсонской области. Это песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Чёрным морем.