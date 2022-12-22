ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов «натовского» калибра 155 мм. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу представительства ДНР в СЦКК.

Фото: U.S. Army U.S. Army

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.47 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении.

По данным агентства, артиллерия калибром 155 мм применяется странами Североатлантического альянса. США и ЕС направили Киеву большое количество гаубиц M777, а также САУ PzH 2000, Krab, CAESAR.