ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов «натовского» калибра 155 мм. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу представительства ДНР в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.47 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении.
По данным агентства, артиллерия калибром 155 мм применяется странами Североатлантического альянса. США и ЕС направили Киеву большое количество гаубиц M777, а также САУ PzH 2000, Krab, CAESAR.
Уточняется, что украинские военные активно используют полученные от западных стран гаубицы и САУ для обстрелов городов ДНР и ЛНР.