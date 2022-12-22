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1 час назад

ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку

Илья Родин

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов «натовского» калибра 155 мм. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу представительства ДНР в СЦКК.

ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку
Фото: U.S. ArmyU.S. Army

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.47 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении.

По данным агентства, артиллерия калибром 155 мм применяется странами Североатлантического альянса. США и ЕС направили Киеву большое количество гаубиц M777, а также САУ PzH 2000, Krab, CAESAR.

Рогозин сообщил о гибели своего помощника при обстреле в Донецке

Уточняется, что украинские военные активно используют полученные от западных стран гаубицы и САУ для обстрелов городов ДНР и ЛНР.

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