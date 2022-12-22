В США оценили полководческий талант Суровикина

Командующий Объединенной группировкой войск генерал Сергей Суровикин способен проводить сложные военные операции, пишут обозреватели газеты The New York Times. По их данным, на Западе высоко оценили отвод войск Вооруженных сил России из Херсона.

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Кроме того, журналисты отметили, что российская армия окапывается на оборонительных позициях и строит траншеи. Также, по мнению обозревателей, ВС РФ отказываются от районов, для удержания которых нужно большое количество войск, перемещаясь на безопасное расстояние

В последние недели украинские военные чиновники заявили, что Москва нанесла более интенсивные авиаудары по оборонительным линиям армии, что привело к увеличению потерь среди украинцев, — говорится в сообщении.

Ранее британская газета The Telegraph заявила, что Суровикин дисциплинировал и стабилизировал российскую армию после своего прихода к командованию. Автор материала отдельно отметил организаторские способности и жесткость генерала российской армии. По словам журналиста, Суровикин является опасным противником для ВСУ. Опрошенные изданием британские аналитики назвали Суровикина «самым компетентным командиром, которого Россия до сих пор ставила на это место».