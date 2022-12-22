Блинкен: поставки оружия Киеву увеличивают шансы на переговоры по Украине

Вашингтон полагает, что поставки вооружений Киеву увеличивают шансы на дипломатическое разрешение конфликта на Украине, рассказал на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

Блинкен пояснил, что Штаты работают с государствами «Большой семерки», другими союзниками над тем, чтобы восстановить, заменить и защитить энергетическую инфраструктуру Украины.

Госсекретарь уточнил, что в рамках этой деятельности Вашингтон направляет Киеву разнообразные комплексы ПВО, в том числе ЗРК Patriot.

По оценке чиновника, президент России Владимир Путин якобы «по-прежнему не проявляет какого-либо интереса к значимому дипломатическому взаимодействию».

Соответственно, пока Москва не изменит курс, лучшим способом повысить шансы на установление длительного и справедливого мира является продолжение активной поддержки Украины, резюмировал госсекретарь США.