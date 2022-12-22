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40 минут назад

ООН прокомментировала сообщения о поставках оружия КНДР для ЧВК «Вагнер»

Lenta.ru

У ООН нет подтверждений сообщениям о поставках оружия со стороны Северной Корее, якобы предназначенного для частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер». С таким комментарием выступил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, его слова приводит ТАСС.

ООН прокомментировала сообщения о поставках оружия КНДР для ЧВК «Вагнер»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очевидно, что вопросы передачи оружия КНДР будут рассматриваться в рамках режима соблюдения санкций. Но какой-либо дальнейшей информации на этот счет у меня нет», — отметил он.

О том, что северокорейские власти поставляют оружие ЧВК «Вагнер», ранее заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Власти Великобритании после таких сообщений осудили Северную Корею.

Армия,Джон Кирби,Стефан Дюжаррик,ООН,
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