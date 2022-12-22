Путин назвал СВО вынужденной мерой

Президент России Владимир Путин заявил, что всё, что связано со спецоперацией в Украине, является вынужденной и необходимой мерой. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Повторяю еще раз: мы считаем, что... всё, что связано со специальной военной операцией, – мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет и защищая прежде всего наших людей», – заявил он.
Президент также добавил, что российские солдаты достойно работают, а также добиваются того, что необходимо стране.
Ранее Владимир Путин признался, что верит в Деда Мороза.