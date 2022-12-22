В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
52 минуты назад

Рогозин сообщил о гибели своего помощника при обстреле в Донецке

Елена Прошина

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что во время обстрела в Донецке погиб его помощник Михаил Бридасов. Об этом сообщает ТАСС.

Рогозин сообщил о гибели своего помощника при обстреле в Донецке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Погиб мой боевой товарищ и помощник Михаил Бридасов – в недавнем прошлом офицер спецназа», – написал Рогозин в социальных сетях.

Позже он также добавил, что после выздоровления планирует вернуться обратно в зону СВО.

Рогозин раскрыл подробности обстрела в Донецке

22 декабря Дмитрий Рогозин был ранен при обстреле Донецка украинскими войсками. Сообщается, что он получил ранение в спину, его жизни ничего не угрожает.

«Ранен в спину. Жить буду. Осколок прошел в сантиметре от позвоночника», – сказал сам Рогозин.

Армия,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители