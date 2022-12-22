Рогозин сообщил о гибели своего помощника при обстреле в Донецке

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что во время обстрела в Донецке погиб его помощник Михаил Бридасов. Об этом сообщает ТАСС.

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«Погиб мой боевой товарищ и помощник Михаил Бридасов – в недавнем прошлом офицер спецназа», – написал Рогозин в социальных сетях.

Позже он также добавил, что после выздоровления планирует вернуться обратно в зону СВО.

22 декабря Дмитрий Рогозин был ранен при обстреле Донецка украинскими войсками. Сообщается, что он получил ранение в спину, его жизни ничего не угрожает.