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1 час назад

Путин назвал спецоперацию вынужденной мерой

Lenta.ruиещё 4

Все, что связано со специальной военной операцией, является вынужденной мерой. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода после заседания Госсовета по молодежной политике. Трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Путин назвал спецоперацию вынужденной мерой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отдельно глава государства поблагодарил российских воинов за выполнение поставленных перед ними задач.

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«Повторяю еще раз: мы считаем, что (...) все, что связано со специальной военной операцией, — мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным», — заявил Путин.

Армия,Владимир Путин,
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