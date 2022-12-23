Новая лодка «Великие Луки» 677 проекта спущена на воду

Подводные лодки проекта 677 «Лада» относятся к новому поколению неатомных подводных лодок. На сегодняшний день подводные лодки данного проекта признаны самыми современными дизель-электрическими лодками, предназначенными для ВМФ России. На корабле установлены глубоко модернизированные образцы оборудования: система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс и другие. При этом корабелы Адмиралтейских верфей являются единственным заводом, строящим корабли этого класса в России,