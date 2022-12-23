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1 час назад

Новая лодка «Великие Луки» 677 проекта спущена на воду

Министерство промышленности и торговли РФиещё 2

На АО «Адмиралтейские верфи» (входит в АО «ОСК») прошла торжественная церемония спуска на воду подводной лодки «Великие Луки».

Новая лодка «Великие Луки» 677 проекта спущена на воду
Фото: Министерство промышленности и торговли РФМинистерство промышленности и торговли РФ

Эта подводная лодка была заложена по доработанному техническому проекту 677. Кораблю присвоено название - большая подводная лодка Б-587 - «Великие Луки». Лодка получила свое имя в честь города воинской славы России Великие Луки.

Подводные лодки проекта 677 «Лада» относятся к новому поколению неатомных подводных лодок. На сегодняшний день подводные лодки данного проекта признаны самыми современными дизель-электрическими лодками, предназначенными для ВМФ России. На корабле установлены глубоко модернизированные образцы оборудования: система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс и другие. При этом корабелы Адмиралтейских верфей являются единственным заводом, строящим корабли этого класса в России,

- отметил Статс-секретарь - заместитель Министр промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

Подводные лодки проекта 677 предназначены для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, ведения разведки, защиты границ нашей Родины в подводной среде.

Армия,Виктор Евтухов,Адмиралтейские верфи,
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