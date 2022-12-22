Герасимов: Вашингтон оспаривает право России на Севморпуть

США оспаривают право Российской Федерации на использование Северного морского пути, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он добавил, что на фоне этого Североатлантический альянс укрепляет фланг в Арктике, пишет радио Sputnik.
Герасимов пояснил, что США и их союзники намереваются усилить геополитическое противостояние с РФ в Арктике.
Начальник Генштаба добавил, что Штаты оспаривают право нашего государства на использование Севморпути. По его мнению, это «является одним из основных вызовов для безопасности в регионе».
В частности, НАТО проводит агрессивную информационную кампанию по обвинению России в милитаризации Арктики, укрепляет свой «северный фланг», рассказал военачальник.
Герасимов уточнил, что присутствие российских войск в арктическом макрорегионе связано не с демонстрацией силы, а с обеспечением безопасности судоходства по Северному морскому пути и добычи природных ресурсов.