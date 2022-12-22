Герасимов: Вашингтон оспаривает право России на Севморпуть

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Герасимов пояснил, что США и их союзники намереваются усилить геополитическое противостояние с РФ в Арктике.

Начальник Генштаба добавил, что Штаты оспаривают право нашего государства на использование Севморпути. По его мнению, это «является одним из основных вызовов для безопасности в регионе».

В частности, НАТО проводит агрессивную информационную кампанию по обвинению России в милитаризации Арктики, укрепляет свой «северный фланг», рассказал военачальник.