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14 минут назад

Герасимов: ракетные удары России парализовали работу украинского ВПК

News.ru

Российские высокоточные ракеты большой дальности в ходе спецоперации поразили свыше 1,3 тысячи критически важных объектов Украины, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, это позволило существенно снизить боевой потенциал ВСУ и парализовать работу украинского военно-промышленного комплекса.

Герасимов: ракетные удары России парализовали работу украинского ВПК
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1300 критически важных объектов. Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки, — сказал Герасимов.

Герасимов отметил, что авиация уничтожила более 11 тысяч единиц вооружения и техники ВСУ.

Он добавил, что российские ударные беспилотники за время спецоперации уже уничтожили свыше 600 украинских объектов. При этом российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» оказались неуязвимы для украинской ПВО.

Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине, — сказал он.

Герасимов также сообщил, что за год в военные округа и ВДВ поставлено более 3,1 тысячи единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения. При этом в стратегических ядерных силах продолжалось переоснащение на современные и перспективные ракетные комплексы, а также модернизация самолетов дальней авиации. Герасимов напомнил, что доля современного вооружения в ядерной триаде доведена до 91,3%.

По его словам, в 2022 году принимались необходимые меры по повышению боевых возможностей сил общего назначения, в том числе с учетом опыта спецоперации.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, в этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах превысил 91%. Кроме того, продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».

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