Названы последствия поставки комплексов Patriot на Украину

«Комплекс Patriot очень современный. Над ним постоянно работают, чтобы его улучшать, он проверен в бою и, конечно, это будет грозный соперник для наших ВКС, для вертолетов; крылатые ракеты он тоже может сбивать, особенно его последние модификации», — сказал он.