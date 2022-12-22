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55 минут назад

Названы последствия поставки комплексов Patriot на Украину

Lenta.ru

Поставки американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву могут осложнить действия Вооруженных сил России. Об этом директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов сообщил в беседе с РБК.

«Комплекс Patriot очень современный. Над ним постоянно работают, чтобы его улучшать, он проверен в бою и, конечно, это будет грозный соперник для наших ВКС, для вертолетов; крылатые ракеты он тоже может сбивать, особенно его последние модификации», — сказал он.

В США раскрыли уязвимые места Patriot

Пухов добавил, что освоение американского ЗРК у украинских военных может занять несколько месяцев.

Армия,Видео,Руслан Пухов,Центр анализа стратегий и технологий,
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