В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
13 минут назад

Рогозин назвал себя целью обстрела со стороны Украины

Lenta.ruиещё 1

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал себя целью обстрела со стороны Украины, под который он попал 21 декабря. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Рогозин назвал себя целью обстрела со стороны Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за «теракт с артналетом на гостиницу» «Шеш-Беш» в Донецке, в которой на тот момент находился экс-глава Роскосмоса.

Рогозин выразил мнение, что СБУ готовит теракты к знаковым датам. В качестве примера он привел взрыв Крымского моста, который произошел утром 8 октября.

«Меня решили ликвидировать в день рождения, где бы я ни находился. Выслеживают, ведут охоту», — сказал руководитель группы военных советников.

Вечером 21 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли гостиницу «Шеш-Беш» в Донецке, в которой в тот момент находился бывший глава «Роскосмоса». Рогозин получил ранение в позвоночник.

Бывший глава «Роскосмоса» уточнил, что металлический осколок размером три на четыре миллиметра вошел выше правой лопатки. Позже Рогозина доставили в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону.

Армия,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,СБУ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители