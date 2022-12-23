Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал себя целью обстрела со стороны Украины, под который он попал 21 декабря. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

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По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за «теракт с артналетом на гостиницу» «Шеш-Беш» в Донецке, в которой на тот момент находился экс-глава Роскосмоса.

Рогозин выразил мнение, что СБУ готовит теракты к знаковым датам. В качестве примера он привел взрыв Крымского моста, который произошел утром 8 октября.

«Меня решили ликвидировать в день рождения, где бы я ни находился. Выслеживают, ведут охоту», — сказал руководитель группы военных советников.

Вечером 21 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли гостиницу «Шеш-Беш» в Донецке, в которой в тот момент находился бывший глава «Роскосмоса». Рогозин получил ранение в позвоночник.