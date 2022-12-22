Пушилин: В ДНР ожидают поставку новых систем ПВО

Власти Донецкой народной республики ожидают поставку в регион новых систем ПВО, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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Он не смог уточнить вопрос сроков поставки, указав, что «военное командование более погружено в вопрос», «но с учетом понимания президентом необходимости увеличения числа современных систем ПВО для защиты крупных населенных пунктов, в частности, Донецка, думаю, будут сделаны выводы о скорости поставок оборудования», – передает РИА «Новости» ответ Пушилина на вопрос, когда республика ожидает поставки новых систем ПВО.

Пушилин также сказал, что ДНР нуждается в современных системах ПВО и усиленной контрбатарейной работе, «эти вопросы находятся на контроле, в проработке».

Напомним, президент Владимир Путин провел встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. В частности, руководитель республики попросил главу государства об усилении систем ПВО и контрбатарейной борьбы в регионе.