Расширение ассортимента поставляемых Киеву вооружений не помешает России достигнуть целей специальной военной операции на Украине . Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что новое оружие лишь продлевает страдания украинского народа.

«Мы видим, что фактически Соединенные Штаты и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине, это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот», — добавил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что новые вооружения и их поставки станут целью Вооруженных сил РФ, поскольку демилитаризация является одной из целей спецоперации.

Напомним, что в среду, 21 декабря, США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в 1,85 млрд долларов. В него, в числе прочего, входит одна батарея зенитно-ракетного комплекса Patriot, которые неоднократно запрашивали в Киеве. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что общий объем военной помощи Украине при действующей администрации Соединенных Штатов достиг 21,9 млрд долларов.