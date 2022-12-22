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1 час назад

Российские военные уничтожили две диверсионные группы ВСУ

Ura.Ru

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) ликвидировали две украинские диверсионные группы в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В районах населенных пунктов Сладкое Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минобороны.

Там добавили, что на этом участке фронта уничтоженными оказались до 30 украинских боевиков, а также две бронированные машины и три пикапа.

Российские военные взяли штурмом украинские позиции и захватили троих пленных

Ранее стало известно, что в районе Андреевки Харьковской области силами ВС РФ было уничтожено нефтехранилище. С помощью этого нефтехранилища происходило снабжение ВСУ топливом.

Армия,Видео,Верховный суд,Минобороны России,
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