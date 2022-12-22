Российские военные уничтожили две диверсионные группы ВСУ

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) ликвидировали две украинские диверсионные группы в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В районах населенных пунктов Сладкое Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минобороны.

Там добавили, что на этом участке фронта уничтоженными оказались до 30 украинских боевиков, а также две бронированные машины и три пикапа.