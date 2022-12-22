Минобороны доложило о перехвате реактивных снарядов HIMARS в ЛНР

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная и Бараниковка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом доложил журналистам в четверг, 22 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что также удалось сбить три беспилотника противника в районах населенных пунктов Володино, Торское и Войковский Донецкой народной республики.

«Кроме того, в районе населенного пункта Доброполье ДНР уничтожен украинский вертолет Ми-8», — уточнили в Минобороны.

Ранее российское военное ведомство отчиталось о двух перехваченных реактивных снарядах HIMARS в Первомайском ЛНР. Тогда же были уничтожены четыре украинских дрона в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Новоукраинское, Графское и Сладкое ДНР.