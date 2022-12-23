Названа самая трудная задача для ВС России на Украине

«Мост — это весьма трудная цель. Его площадь ограничена узкой до 30 метров ширины полосой самого моста. При этом поражение ее не всегда приводит к выводу моста из строя. Мосты — чрезвычайно прочные капитальные сооружения из высокопрочного бетона и стали, и обычные боеприпасы и бомбы мощностью менее 500 килограммов способны причинять им только временные повреждения, которые, обычно, устраняются в срок от шести до двадцати четырех часов», — отметил эксперт.