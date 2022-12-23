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14 минут назад

Названа самая трудная задача для ВС России на Украине

Lenta.ruиещё 2

Уничтожение мостов является самой трудной задачей для Вооруженных сил (ВС) России на Украине. Сложную для уничтожения цель «Военному делу» назвал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Названа самая трудная задача для ВС России на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист привел в пример обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) Антоновского моста в Херсонской области.

«Мост — это весьма трудная цель. Его площадь ограничена узкой до 30 метров ширины полосой самого моста. При этом поражение ее не всегда приводит к выводу моста из строя. Мосты — чрезвычайно прочные капитальные сооружения из высокопрочного бетона и стали, и обычные боеприпасы и бомбы мощностью менее 500 килограммов способны причинять им только временные повреждения, которые, обычно, устраняются в срок от шести до двадцати четырех часов», — отметил эксперт.

По его словам, Антоновский мост не смогли обрушить даже 200 снарядов системы High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

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«Полностью уничтожен он был только после подрыва его саперами по завершению отвода войск», — сказал Шурыгин.

По мнению эксперта, для уничтожения таких капитальных сооружений «нужны либо тяжелые (от 1500 килограммов) бомбы либо серия попаданий высокоточных ракет в один пролет или опору».

В декабре Шурыгин заявил, что Россия из-за Украины получила возможность изучить западное оружие.

Армия,Владислав Шурыгин,Верховный суд,
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