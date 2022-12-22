В ДНР рассказали о об обстреле ВСУ двух районов Донецка

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР.
Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.
Ранее в ДНР сообщили о гибели мирной жительницы Донецка при обстреле Куйбышевского района столицы республики при обстреле ВСУ.