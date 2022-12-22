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13 минут назад

Украинские войска обстреляли Горловку

RT на русскомиещё 2

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР.

В ДНР рассказали о об обстреле ВСУ двух районов Донецка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Ранее в ДНР сообщили о гибели мирной жительницы Донецка при обстреле Куйбышевского района столицы республики при обстреле ВСУ.

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