Военный эксперт раскрыл слабые места ЗРК Patriot

Эксперт объяснил, что ЗРК Patriot сложны в обслуживании и должны идти в связке с другими системами ПВО, чтобы иметь возможность отслеживать летящие низко ракеты, например, с французскими Crotale. Подобная связка была в свое время у Саудовской Аравии, указал Кнутов, при этом французские ЗРК для этого сильно переделывали.