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32 минуты назад

Военный эксперт раскрыл слабые места ЗРК Patriot

Lenta.ru

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с Ura.ru раскрыл слабые места зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Военный эксперт раскрыл слабые места ЗРК Patriot
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперт объяснил, что ЗРК Patriot сложны в обслуживании и должны идти в связке с другими системами ПВО, чтобы иметь возможность отслеживать летящие низко ракеты, например, с французскими Crotale. Подобная связка была в свое время у Саудовской Аравии, указал Кнутов, при этом французские ЗРК для этого сильно переделывали.

По мнению Кнутова, США не спешат от отправкой Patriot Украине из опасений утечки технологий.

«Самое главное — это опасность утечки американской технологии. США об этом очень переживают», — заключил аналитик.

Ранее президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон поставит Киеву ЗРК Patriot и обучит Вооруженные силы Украины (ВСУ) безошибочному использованию комплексов.

Армия,Юрий Кнутов,Джозеф Байден,
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