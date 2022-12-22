Эксперт оценил способность Украины создать ядерную бомбу

Украина на сегодняшний день не способна самостоятельно создать ядерную бомбу, считает сотрудник ИМЭМО РАН и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его словам, у Киева отсутствуют обогащенные материалы и инфраструктура для подобных работ, передает Lenta.ru.

Понятно, что и у Украины есть необходимые технологии, документация. Но создать ядерную бомбу незаметно в текущих условиях невозможно, — заявил эксперт.

По мнению Стефановича, будут заметны подготовка инфраструктуры, наработка материалов, испытательные мероприятия.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии заявили, что Иран располагает достаточными запасами урана для создания по меньшей мере одной ядерной бомбы. Атомное агентство также раскритиковало Тегеран за то, что он продолжает запрещать должностным лицам организации доступ к иранским ядерным объектам.