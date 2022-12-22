Bloomberg: Суровикин готовит новое наступление на Украину

Россия может начать новые наступления на Украину в 2023 году. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

«Русские под командованием [командующего российской группировкой войск в зоне проведения СВО] Сергея Суровикина готовят оборону и пополняют свои ряды новобранцами. Москва может начать новые наступления в новом году», — уточнил он в статье.

Брэндс также напомнил, что украинские бойцы в настоящий момент плохо оснащены и особенно это критично в зимний период. При этом он подчеркнул, что у России нет ограничений в плане дальнейшего ведения кампании.