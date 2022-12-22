В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
1 час назад

Bloomberg: Суровикин готовит новое наступление на Украину

Ura.Ruиещё 1

Россия может начать новые наступления на Украину в 2023 году. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

«Русские под командованием [командующего российской группировкой войск в зоне проведения СВО] Сергея Суровикина готовят оборону и пополняют свои ряды новобранцами. Москва может начать новые наступления в новом году», — уточнил он в статье.

Брэндс также напомнил, что украинские бойцы в настоящий момент плохо оснащены и особенно это критично в зимний период. При этом он подчеркнул, что у России нет ограничений в плане дальнейшего ведения кампании.

Кадыров рассказал о «положительной динамике» в зоне спецоперации

Ранее сообщалось, что Суровикин изменил тактику проведения спецоперации на территории Украины. Командующий группировкой ВС РФ усилил линии обороны и усовершенствовал взаимодействие между войсками. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал решения Суровикина по спецоперации, пишут «Дни.ру». Полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан раскрыл решения командующего Российской армией о передислокации войск. Он отметил, что РФ важно обосноваться в Херсонской области, передает агентство Nation news.

Армия,Видео,Владимир Трухан,Евгений Пригожин,Сергей Суровикин,Минобороны России,
66
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители