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35 минут назад

"Страна.ua": в восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога

Газета.Ruиещё 1

В восточных областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Страна.ua": в восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога
Фото: Global Look PressGlobal Look PressGlobal Look PressGlobal Look Press

По информации издания, сигнал тревоги прозвучал в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Также издание сообщало о взрыве в Днепропетровской области. 22 декабря в нескольких областях Украины также объявляли воздушную тревогу. Сигнал звучал в Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской областях, а также в подконтрольных киевским властям районах Запорожской и Херсонской областей. Вооруженные силы РФ с 10 октября наносят удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом, в частности, на теракт на Крымском мосту. наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом, в частности, на теракт на Крымском мосту.

Армия,СВО,Владимир Путин,
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