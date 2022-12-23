"Страна.ua": в восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога

По информации издания, сигнал тревоги прозвучал в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Также издание сообщало о взрыве в Днепропетровской области. 22 декабря в нескольких областях Украины также объявляли воздушную тревогу. Сигнал звучал в Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской областях, а также в подконтрольных киевским властям районах Запорожской и Херсонской областей. Вооруженные силы РФ с 10 октября наносят удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины.