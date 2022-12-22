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11 минут назад

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал Дмитрий Рогозин

Елена Прошина

Гостиница в Донецке, в которой проживала группа российских военных советников, в числе которых - Дмитрий Рогозин, попала под обстрел, сообщает РИА Новости.

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал Дмитрий Рогозин
Фото: ТАССТАСС

Бывший руководитель «Роскосмоса» получил ранение в спину. По словам помощника, его жизни ничего не угрожает.

«Ранен в спину. Жить буду. Осколок прошел в сантиметре от позвоночника», - заявил позже сам Рогозин.

Бывший глава госкорпорации отметил, что ранее гостиница под обстрел ВСУ никогда не попадала, и добавил: «Я остаюсь со своими ранеными товарищами в Донецке».

Отмечается, что советники проживали на окраине города последние месяцы.

Как подчеркнул собеседник агентства, различные травмы получили сопровождавшие Рогозина лица - ранения получил председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко, угрозы жизни нет, заявила его пресс-секретарь Мина Ахвердиева. Травмы получили его сопровождавшие.

Удары наносились высокоточными боеприпасами. По предварительным данным, речь идет о 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar.

Силовики Украины вечером 21 декабря нанесли удар по Ленинскому району Донецка. В результатет обстрела два человека погибли, есть раненые.

Армия,Виталий Хоценко,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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