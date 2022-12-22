В Пентагоне усомнились в быстром освоении ВСУ систем Patriot

Представитель Пентогона заявила, что украинским военным потребуется не один месяц для освоения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, переданным Киеву в очередном пакете помощи. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы считаем, что понадобится несколько месяцев на то, чтобы украинские силы получили подготовку, необходимую для их успешного использования», — указала источник агентства.

По ее мнению, тренировка украинцев является главным «лимитирующим по времени» фактором. При этом освоение систем совершенно необходимо, пояснила чиновница.

Накануне президент США Джо Байден в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским высказался о передаче Киеву ЗРК Patriot, подчеркнув, что она не задумывается как шаг к возможной эскалации. «Это — оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер», — заявил Байден.