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1 час назад

В Пентагоне усомнились в быстром освоении ВСУ систем Patriot

Lenta.ru

Представитель Пентогона заявила, что украинским военным потребуется не один месяц для освоения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, переданным Киеву в очередном пакете помощи. Ее слова приводит РИА Новости.

В Пентагоне усомнились в быстром освоении ВСУ систем Patriot
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы считаем, что понадобится несколько месяцев на то, чтобы украинские силы получили подготовку, необходимую для их успешного использования», — указала источник агентства.

По ее мнению, тренировка украинцев является главным «лимитирующим по времени» фактором. При этом освоение систем совершенно необходимо, пояснила чиновница.

Накануне президент США Джо Байден в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским высказался о передаче Киеву ЗРК Patriot, подчеркнув, что она не задумывается как шаг к возможной эскалации. «Это — оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер», — заявил Байден.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передаст Украине ЗРК Patriot. Также в новый пакет помощи вошли ракеты HARM и боеприпасы для HIMARS.

Армия,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Пентагон,
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