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33 минуты назад

Кадыров рассказал о «положительной динамике» в зоне спецоперации

Lenta.ruиещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о «положительной динамике», которая наблюдается в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Кадыров рассказал о «положительной динамике» в зоне спецоперации
Фото: ТАССТАСС

По словам главы республики, чеченские бойцы «демонстрируют блестящие успехи во всех ответственных направлениях».

«Предпринятые нами меры, направленные на совершенствование тылового обеспечения войск, а также стратегические решения дали о себе знать. Новые методы и тактические маневры существенно повысили эффективность и результативность чеченских отрядов, что в свою очередь не может не радовать», — заявил Кадыров.

Он также подчеркнул, что на данном этапе спецоперации российские военные противостоят не только Вооруженным силам Украины (ВСУ), но и войскам НАТО, «однако даже это не принесло им ожидаемого результата». «Российские войска планомерно отодвигают линию фронта», — добавил глава Чечни, поблагодарив всех, кто способствовал этим достижениям.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором Вооруженные силы (ВС) России уничтожают танк ВСУ. На кадрах видно, как боевая машина ВСУ после очередного попадания противотанковой управляемой ракеты взрывается. Выжившие члены экипажа покинули танк и отступили.

Армия,СВО,Рамзан Кадыров,НАТО,
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