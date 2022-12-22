Кадыров рассказал о «положительной динамике» в зоне спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram -канале рассказал о «положительной динамике», которая наблюдается в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине .

«Предпринятые нами меры, направленные на совершенствование тылового обеспечения войск, а также стратегические решения дали о себе знать. Новые методы и тактические маневры существенно повысили эффективность и результативность чеченских отрядов, что в свою очередь не может не радовать», — заявил Кадыров .

Он также подчеркнул, что на данном этапе спецоперации российские военные противостоят не только Вооруженным силам Украины (ВСУ), но и войскам НАТО, «однако даже это не принесло им ожидаемого результата». «Российские войска планомерно отодвигают линию фронта», — добавил глава Чечни, поблагодарив всех, кто способствовал этим достижениям.