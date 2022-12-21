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1 час назад

ВСУ обучат работе с Patriot в Германии

Елена Прошина

Бойцов Вооруженных сил Украины обучат обращению с зенитно-ракетным комплексом Patriot в Германии. Об этом Al Jazeera сообщил американский чиновник.

ВСУ обучат работе с Patriot в Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Когда ЗРК Patriot прибудут на Украину неизвестно. Более того США нужно обучить бойцов ВСУ работе с высокотехнологичной системой, что может занять несколько недель. Ожидается, что обучение будет проводиться на учебном полигоне Графенвер в Германии», — рассказал американский чиновник.

Он отметил, что подготовка ВСУ со стороны США и их союзников «всегда проходила в европейских странах». Помимо Patriot, по словам чиновника, в пакет помощи также войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и противорадиолокационные ракеты.

Ранее стало известно, что США выделят Украине военную помощь в размере почти двух миллиардов долларов. Часть предоставит дипведомство, еще часть — Пентагон.

Армия,Пентагон,
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