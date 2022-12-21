ВСУ обучат работе с Patriot в Германии

«Когда ЗРК Patriot прибудут на Украину неизвестно. Более того США нужно обучить бойцов ВСУ работе с высокотехнологичной системой, что может занять несколько недель. Ожидается, что обучение будет проводиться на учебном полигоне Графенвер в Германии», — рассказал американский чиновник.