Военнослужащие вооружённых сил Украины (ВСУ) начали проходить подготовку на территории Туманного Альбиона с момента начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине. С таким заявлением выступил Бен Уоллес (Министр обороны Соединённого Королевства). Об этом информирует русскоязычную читательскую аудиторию издание “Военное обозрение”.

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По словам руководителя военного ведомства Туманного Альбиона, в рамках запущенной правящими кругами Соединённого Королевства программы подготовки вооружённых сил Украины на территории Великобритании и её союзников прошли обучение десять тысяч военных армии Незалежной.

А в будущем году граждане Туманного Альбиона планируют подготовить вдвое больше солдат с Украины. То есть на относительно быстрое окончание конфликта они явно не рассчитывают. Впрочем, для этого есть причины – пока о планах вести переговоры не слышно ни от одной из сторон этого конфликта.

Бен Уоллес заявил заинтересованной общественности, что вооруженные силы Соединённого Королевства делают все возможное для развития боевого мастерства жителей Украины.

Также в британском министерстве обороны сообщили массовой аудитории о том, что передали вооружённым силам Незалежной приблизительно 15 000 комплектов для экстремальных холодов, включая зимнюю одежду, тяжёлые спальные мешки и утеплённые палатки. В самое ближайшее время будет доставлено ещё 10 000 наборов обмундирования для морозной погоды.