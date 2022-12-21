Байден выделил миллиард долларов на военную помощь Украине

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи объёмом до 1 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте Белого дома.
«В соответствии с полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами США...я настоящим делегирую госсекретарю полномочия...распорядиться ассигнованиями в размере до 1 миллиарда долларов из средств, выделенных министерству обороны, в целях оказания помощи Украине», – сказано в подписанном меморандуме.
Помимо этого, Пентагон выделит Киеву дополнительную помощь в 850 миллионов долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что новый пакет военной помощи также содержит систему Patriot.
Ранее в США анонсировали масштабную военную помощь Украине в январе.