Байден выделил миллиард долларов на военную помощь Украине

«В соответствии с полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами США...я настоящим делегирую госсекретарю полномочия...распорядиться ассигнованиями в размере до 1 миллиарда долларов из средств, выделенных министерству обороны, в целях оказания помощи Украине», – сказано в подписанном меморандуме.