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30 минут назад

США выделят Украине военную помощь на $1,85 млрд

Елена Прошина

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи объёмом до 1 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Байден выделил миллиард долларов на военную помощь Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В соответствии с полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами США...я настоящим делегирую госсекретарю полномочия...распорядиться ассигнованиями в размере до 1 миллиарда долларов из средств, выделенных министерству обороны, в целях оказания помощи Украине», – сказано в подписанном меморандуме.

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Помимо этого, Пентагон выделит Киеву дополнительную помощь в 850 миллионов долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что новый пакет военной помощи также содержит систему Patriot.

Ранее в США анонсировали масштабную военную помощь Украине в январе.

Армия,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Пентагон,
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