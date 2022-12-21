Турция нанесла удар по позициям РПК на севере Ирака

Вооруженные силы Турции нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Эрбиль, расположенной на севере Ирака и являющейся частью Иракского Курдистана. Об этом в среду сообщил информационный портал "Шафак ньюс".

По его данным, удар был нанесен посредством беспилотников, его целью являлись пункты дислокации сторонников курдских формирований. Информации о возможных жертвах атаки не приводится.

4 декабря турецкий БПЛА нанес удар по лагерю курдских беженцев, расположенному близ города Махмур в провинции Эрбиль. В данном лагере проживают сотни курдских семей, перебравшихся из Турции много лет назад. По версии Анкары, РПК использует его в качестве тренировочной базы для своих формирований, которые турецкие власти считают террористическими.