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13 минут назад

Турция нанесла удар по позициям РПК на севере Ирака

ТАСС

Вооруженные силы Турции нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Эрбиль, расположенной на севере Ирака и являющейся частью Иракского Курдистана. Об этом в среду сообщил информационный портал "Шафак ньюс".

Турция нанесла удар по позициям РПК на севере Ирака
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, удар был нанесен посредством беспилотников, его целью являлись пункты дислокации сторонников курдских формирований. Информации о возможных жертвах атаки не приводится.

4 декабря турецкий БПЛА нанес удар по лагерю курдских беженцев, расположенному близ города Махмур в провинции Эрбиль. В данном лагере проживают сотни курдских семей, перебравшихся из Турции много лет назад. По версии Анкары, РПК использует его в качестве тренировочной базы для своих формирований, которые турецкие власти считают террористическими.

Турция в ночь на 20 ноября провела на севере Ирака и Сирии воздушную операцию, в которой было задействовано свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Удары наносились по местам базирования запрещенной Анкарой РПК. Турецкие власти возложили на РПК и сирийских курдов ответственность за теракт 13 ноября в Стамбуле, который унес жизни шести человек.

Армия,Рабочая партия Курдистана,
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