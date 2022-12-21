Путину показали новый беспилотник-разведчик

"Все беспилотники уже через "Эру" (военный инновационный технополис - прим. ТАСС) проходят. И вот совместно разработали такую разведывательную платформу, на которой можно размещать, и размещаем ночные, дневные камеры", - сказал он, показывая президенту беспилотный летательный аппарат (БЛА), представленный в Национальном центре управления обороной РФ.