Путину показали новый беспилотник-разведчик

Исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-лейтенант Анатолий Концевой продемонстрировал президенту страны Владимиру Путину разведывательную беспилотную платформу в среду во время посещения Минобороны РФ.
"Все беспилотники уже через "Эру" (военный инновационный технополис - прим. ТАСС) проходят. И вот совместно разработали такую разведывательную платформу, на которой можно размещать, и размещаем ночные, дневные камеры", - сказал он, показывая президенту беспилотный летательный аппарат (БЛА), представленный в Национальном центре управления обороной РФ.
Путин в среду принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Главу государства на выставке сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.