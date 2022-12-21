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27 минут назад

Путину на выставке в Минобороны показали новую разведывательную беспилотную платформу

ТАССиещё 2

Исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-лейтенант Анатолий Концевой продемонстрировал президенту страны Владимиру Путину разведывательную беспилотную платформу в среду во время посещения Минобороны РФ.

Путину показали новый беспилотник-разведчик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все беспилотники уже через "Эру" (военный инновационный технополис - прим. ТАСС) проходят. И вот совместно разработали такую разведывательную платформу, на которой можно размещать, и размещаем ночные, дневные камеры", - сказал он, показывая президенту беспилотный летательный аппарат (БЛА), представленный в Национальном центре управления обороной РФ.

В Ростовской области введен запрет на использование беспилотников

Путин в среду принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Главу государства на выставке сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

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