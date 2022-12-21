РИА Новости: боец «Азова»* расстрелял мирных граждан Мариуполя возле школ

Боец батальона «Азов» (организация запрещена в России) Иван Бочкарев с позывным «Ведьмак» расстрелял несколько мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международный общественный трибунал по Украине.

По их данным, Бочкарев является водителем-стрелком группы разведки специального назначения. В феврале его группа заняла позиции в школе №42 и расстреляла прятавшихся в ней горожан.

Военная техника на территории школы, где были размещены бойцы батальона до марта, привлекала внимание мирных жителей. Бойцы «Азова» часто воспринимали это за шпионаж и посменно следили за территорией школы.

В одно из подобных дежурств Бочкарев обратил внимание на проходящего мимо мужчину. Бочкареву показалось, что тот снимал военную технику на камеру и боец привел его в школьное здание.

«Там командир роты группы разведки специального назначения отобрал у задержанного телефон и приказал «Ведьмаку» расстрелять его. Бочкарев в ту же минуту ликвидировал гражданского тремя выстрелами в живот и грудь», — указано в материале.

Аналогичным образом «Ведьмак» убил еще двоих мирных жителей. Четвертую жертву Бочкарев ликвидировал, потому что «он находился поблизости».