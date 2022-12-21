В СБУ пригрозили «перерезать логистику» на Крымском мосту

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил «перерезать логистику» на Крымском мосту. Об этом он заявил интервью ранее судимой в России украинской журналистке Наталье Мосейчук в среду, 21 декабря.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны там перерезать логистику врагу, — сказал он.

В процессе диалога журналистка решила узнать подробности о подрыве Крымского моста. По словам Малюка, он не может дать комментарий насчет данного события и рассказать детали. Однако, как он утверждает, «со временем все станет известно», передает РИА Новости.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате случившегося было частично разрушено дорожное полотно.