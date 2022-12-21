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1 час назад

В СБУ пригрозили «перерезать логистику» на Крымском мосту

Вечерняя Москва

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил «перерезать логистику» на Крымском мосту. Об этом он заявил интервью ранее судимой в России украинской журналистке Наталье Мосейчук в среду, 21 декабря.

В СБУ пригрозили «перерезать логистику» на Крымском мосту
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны там перерезать логистику врагу, — сказал он.

Минтранс России заявил о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту

В процессе диалога журналистка решила узнать подробности о подрыве Крымского моста. По словам Малюка, он не может дать комментарий насчет данного события и рассказать детали. Однако, как он утверждает, «со временем все станет известно», передает РИА Новости.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате случившегося было частично разрушено дорожное полотно.

5 декабря президент России Владимир Путин посетил Крымский мост и поговорил со строителями. Глава государства прибыл на сооружение за рулем машины и проехал по нему, выслушав при этом доклад вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Армия,Наталья Мосейчук,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,Минтранс РФ,СБУ,
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