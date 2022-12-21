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13 минут назад

Шойгу призвал ввести в военкоматах федеральную госслужбу

Вечерняя Москва

Федеральную государственную гражданскую службу с увеличением в них числа воинских должностей необходимо ввести в российских военкоматах. Об этом в среду, 21 декабря, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии.

Шойгу призвал ввести в военкоматах федеральную госслужбу
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

— В военных комиссариатах ввести федеральную государственную гражданскую службу с увеличением в них количества воинских должностей, — передает слова министра официальный сайт Кремля.

21 декабря проходит итоговая коллегия Минобороны России. Мероприятие началось с выступления российского президента Владимира Путина. Свою речь глава государства начал с минуты молчания по погибшим солдатам. Глава государства также отметил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты.

В ходе коллегии Шойгу объяснил трудности, которые возникли при проведении частичной мобилизации. По его словам, подобные мероприятия не проходили в России со времен Великой Отечественной войны, что вызвало ряд проблем и ошибок.

Также Шойгу заявил, что для дальнейшего развития Вооруженных сил России следует поэтапно повышать призывной возраст граждан с 18 до 21 года, а предельный — до 30 лет.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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