В РФ создадут Московский и Ленинградский военные округа

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы страны планируют создать Московский и Ленинградский военные округа. Об этом сообщает «Интерфакс».
Такое заявление Шойгу сделал во время расширенного заседания коллегии Минобороны России.
«Создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа», – сказал он.
Шойгу также добавил, что в ведомстве планируют усовершенствовать состав и структуру видов Вооруженных Сил.
Ранее Шойгу предложил увеличить предельный возраст призыва в армию с 27 лет до 30 лет.