В РФ создадут Московский и Ленинградский военные округа

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы страны планируют создать Московский и Ленинградский военные округа. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Такое заявление Шойгу сделал во время расширенного заседания коллегии Минобороны России.

«Создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа», – сказал он.

Шойгу также добавил, что в ведомстве планируют усовершенствовать состав и структуру видов Вооруженных Сил.