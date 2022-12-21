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1 час назад

В РФ создадут Московский и Ленинградский военные округа

Елена Прошина

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы страны планируют создать Московский и Ленинградский военные округа. Об этом сообщает «Интерфакс».

В РФ создадут Московский и Ленинградский военные округа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Шойгу сделал во время расширенного заседания коллегии Минобороны России.

«Создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа», – сказал он.

Шойгу также добавил, что в ведомстве планируют усовершенствовать состав и структуру видов Вооруженных Сил.

Ранее Шойгу предложил увеличить предельный возраст призыва в армию с 27 лет до 30 лет.

Армия,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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