В Ростовской области запретили использование беспилотников

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе вводится запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.

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"Вынуждены принять в Ростовской области ограничительные меры в сфере транспорта. <...> С 22 декабря в Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников", – написал Голубев.

Губернатор сослался на полномочия, которые своим указом от 19 октября предоставил главам регионов президент РФ Владимир Путин.

Исключение из правил составят некоторые государственные ведомства, которым по-прежнему можно будет оперировать беспилотниками.