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35 минут назад

В Ростовской области введен запрет на использование беспилотников

Москва24иещё 6

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе вводится запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.

В Ростовской области запретили использование беспилотников
Фото: m24.rum24.ru

"Вынуждены принять в Ростовской области ограничительные меры в сфере транспорта. <...> С 22 декабря в Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников", – написал Голубев.

Губернатор сослался на полномочия, которые своим указом от 19 октября предоставил главам регионов президент РФ Владимир Путин.

Исключение из правил составят некоторые государственные ведомства, которым по-прежнему можно будет оперировать беспилотниками.

Ранее сообщалось, что в ГД одобрили поправки в законодательство, согласно которым работникам ведомственной охраны разрешат применять специальные технические средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Армия,Василий Голубев,Владимир Путин,Госдума,
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