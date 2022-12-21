«В ближайшее время»: Путин анонсировал поставки «Сарматов» армии РФ

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" впервые встанут на боевое дежурство в ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", - сказал глава государства.

Он заверил, что эти планы будут реализованы.

"Мы знаем, там есть движение некоторое вправо, это не меняет наших планов, все будет реализовано", - указал Путин.

Начались работы по развертыванию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса "Сармат" в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию», - сказал он.

Более 20 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами нужно поставить на боевое дежурство в 2023 году в РФ. Об этом в среду на итоговой коллегии военного ведомства заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат", - заявил Шойгу, обозначая задачи, стоящие перед ВС РФ в 2023 году.

Ранее в ходе заседания коллегии глава военного ведомства РФ заявил, что основное внимание Минобороны в настоящее время уделяется развитию инфраструктуры для стратегических ядерных сил. В частности, в текущем году для них построено 650 высокотехнологичных объектов, в том числе для размещения ракетных комплексов "Авангард", "Ярс" и "Сармат".

Итоговая коллегия Минобороны России традиционно проходит с участием президента России, верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Одна из главных тем заседания - специальная военная операция на Украине.

Вооруженные силы (ВС) России получат межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» до конца года. Об этом со ссылкой на издание «Армейский стандарт» сообщает «Российская газета».

В публикации отмечается, что данный ракетный комплекс «обесценил все противоракетные наработки США и НАТО».

«Уникальность нашей ракеты в непревзойденных летно-технических характеристиках, научно-технических решениях, современных технологиях», — пишет издание.

В частности, масса и габариты «Сармата» впятеро превышают характеристики западных аналогов. Отмечается, что «Сармат» «может поражать цели в любой точке земного шара, практически с любого направления подлета к ним».

Дальность полета новейшей российской МБР в публикации оценивается, по неофициальным сведениям, в 15–18 тысяч километров. «Это позволяет контролировать едва ли не весь земной шар», — пишет «Армейский стандарт».

В ноябре глава Государственного ракетного центра Макеева академик Российской академии наук Владимир Дегтярь сообщил, что ракетный комплекс наземного шахтного базирования «Сармат» запущен в серийное производство.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что никакая противоракетная оборона (ПРО) не может сейчас противодействовать новой российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» и не сможет это делать еще десятилетия, передает РИА Новости.

«Главная особенность — это система преодоления противоракетной обороны... Сегодня нет такой противоракетной обороны (против «Сармата»), нет ее завтра и еще, наверное, десятилетия этого не будет», — сказал Каракаев.

Ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Сармат" в ближайшие годы составит основу группировки тяжелых ракет шахтного базирования. Об этом заявил командующий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Сегодня проводятся такие исследования, в том числе и военно-промышленным комплексом России в рамках ГПВ [государственных программ вооружения], которые направлены на повышение боевых возможностей перспективных ракетных комплексов и гарантированное обеспечение стратегического сдерживания. Одним из результатов таких работ является ракетный комплекс "Сармат", который в ближайшие годы составит основу группировки тяжелых ракет стационарного шахтного базирования, а также ракетный комплекс "Авангард" и "Ярс", которые сегодня поступают в войска", - сказал он в опубликованном в пятницу интервью газете "Красная звезда" в канун отмечаемого 17 декабря Дня РВСН.

"В текущих условиях создание данного ракетного комплекса для России означает укрепление стратегической безопасности. Для РВСН это означает, что впереди нас ожидает работа по перевооружению и изучению новой техники, поступающей в войска", - подчеркнул Каракаев.

Неуязвимый "Сармат"

По оценке командующего РВСН, "Сармат" по некоторым характеристикам превосходит предшественника "Воеводу". По его словам, короткий разгонный участок обеспечивает более раннее разведение боевых блоков, существенно затрудняет обнаружение уходящей со старта ракеты и ее поражение ударными средствами противоракетной обороны. Энергетические возможности ракетного комплекса "Сармат" позволяют применять на ракете расширенную номенклатуру боевого оснащения.

"Создателям ракетного комплекса "Сармат" удалось получить уникальные характеристики новой ракеты, значения которых позволяют говорить о том, что возможности существующих и перспективных систем ПРО будут попросту нивелированы", - заявил Каракаев.

Ужурские ракетчики перевооружаются

Командующий РВСН пояснил, что для перевооружения на ракетный комплекс "Сармат" была выбрана дислоцированная в Красноярском крае Ужурская дивизия, поскольку в этом соединении обеспечена техническая возможность размещения ракетных комплексов тяжелого класса с жидкостной МБР. Кроме того, дивизия имеет важное стратегическое положение, добавил командующий.

По его словам, решение о размещении ракетного комплекса "Сармат" в других дивизиях будет зависеть от складывающейся военно-стратегической обстановки и необходимости дальнейшего наращивания боевой мощи РВСН.

О новом комплексе

РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной МБР, способной нести ядерные заряды. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" (Миасс) в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода", стоящего на вооружении РВСН с 1988 года. МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева (входит в Роскосмос), изготовителем является завод "Красмаш". По оценкам экспертов, МБР "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.

Речь о быстрых изменениях в ядерной доктрине РФ не идет, учитывается общая ситуация, эксперты проводят анализ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о том, что постоянно идет мыслительный процесс, идет сопоставление доктринальных установок, на экспертном уровне это постоянно анализируется, в том числе с учетом того, как развивается общая ситуация», - сказал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что российская ядерная доктрина настроена вокруг «ответно-встречного удара». Он также объяснил, почему американский «обезоруживающий» удар по России был бы неэффективен.

Президент подчеркнул, что Россия не собирается размахивать ядерным оружием, но отметил, что можно подумать и над концепцией превентивного, обезоруживающего ядерного удара.

Уровень современных образцов вооружений в составе ядерной триады составляет 91 процент. Так уровень оснащенности оценил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляция мероприятия ведется в YouTube-канале «Комсомольской правды».

«В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах уже превысил 91 процент. Продолжается перевооружение полков РВСН (Ракетных войск стратегического назначения — прим. «Ленты.ру») на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью "Авангард"», — сказал он.

Путин также отметил, что Россия будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады, поскольку это является гарантией суверенитета страны и баланса сил в мире.