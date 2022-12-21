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31 минуту назад

Шойгу раскрыл число добровольцев в армии

Никита Бородкин

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что более 20 тыс. человек поступили в Вооруженные силы РФ в качестве добровольцев. Об этом он рассказал во время выступления на коллегии Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

Шойгу раскрыл число добровольцев в армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Особо отмечу активную гражданскую позицию россиян. Не дожидаясь повесток, более 20 тысяч человек поступили в войска в качестве добровольцев», — сказал глава оборонного ведомства.

Шойгу также подчеркивал, что на службу из запаса призвали 300 тыс. человек. Свыше 830 тыс. освободили от призыва, поскольку они работают на предприятиях оборонного сектора и социально значимых сфер.

Напомним, что частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Всего в армию планировали призвать 300 тыс. человек. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о ее завершении — в Минобороны заявляли, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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