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32 минуты назад

РФ нужно поставить на дежурство 22 пусковые установки с МБР "Ярс", "Авангард", "Сармат"

ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 20 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами нужно поставить на боевое дежурство в 2023 году в РФ. Об этом в среду на итоговой коллегии военного ведомства заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат", - заявил Шойгу, обозначая задачи, стоящие перед ВС РФ в 2023 году.Ранее в ходе заседания коллегии глава военного ведомства РФ заявил, что основное внимание Минобороны в настоящее время уделяется развитию инфраструктуры для стратегических ядерных сил. В частности, в текущем году для них построено 650 высокотехнологичных объектов, в том числе для размещения ракетных комплексов "Авангард", "Ярс" и "Сармат".

Итоговая коллегия Минобороны России традиционно проходит с участием президента России, верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Одна из главных тем заседания - специальная военная операция на Украине.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,РВСН,
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