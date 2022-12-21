РФ нужно поставить на дежурство 22 пусковые установки с МБР "Ярс", "Авангард", "Сармат"

МОСКВА , 21 декабря. /ТАСС/. Более 20 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами нужно поставить на боевое дежурство в 2023 году в РФ . Об этом в среду на итоговой коллегии военного ведомства заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу .

"Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат", - заявил Шойгу, обозначая задачи, стоящие перед ВС РФ в 2023 году.Ранее в ходе заседания коллегии глава военного ведомства РФ заявил, что основное внимание Минобороны в настоящее время уделяется развитию инфраструктуры для стратегических ядерных сил. В частности, в текущем году для них построено 650 высокотехнологичных объектов, в том числе для размещения ракетных комплексов "Авангард", "Ярс" и "Сармат".