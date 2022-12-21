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41 минуту назад

В Мурманске выведут «Адмирала Кузнецова» из дока

Lenta.ru

На заводе в Мурманске началась операция по выводу тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 из сухого дока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

В Мурманске выведут «Адмирала Кузнецова» из дока
Фото: WIkipediaWIkipedia

«Операция по выводу авианосца из сухого дока 35-го судоремонтного завода (СРЗ) началась 20 декабря. Она продлится ориентировочно в течение месяца», — сказал источник.

Отмечается, что в пресс-службе Центра судоремонта «Звездочка» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), филиалом которого является 35-й завод, не прокомментировали эту информацию.

Ранее гендиректор ОСК Алексей Рахманов сообщил, что доковый ремонт «Адмирала Кузнецова» почти завершен. По его словам, корабль выйдет к причалу в течение нескольких дней.

В ноябре глава ОСК рассказал, что ремонт и модернизация ТАВКР «Адмирал Кузнецов» идет по плану. Корабль могут передать флоту в первом квартале 2024 года.

Армия,Алексей Рахманов,Центр судоремонта "Звездочка",Объединенная судостроительная корпорация,
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