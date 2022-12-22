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5 минут назад

Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации

ТК «Звезда»иещё 1

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил зону специальной военной операции. Глава российского оборонного ведомства проинспектировал подразделения и проверил условия размещения личного состава и военной техники.

Шойгу отметил организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск. Министр пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО.

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При проверке одного из медицинских подразделений начальник медслужбы полка доложил об организации медобеспечения военнослужащих в оборудованной в полевых условиях санчасти, а также запасах медикаментов. Также Шойгу похвалил ответственных за обогрев блиндажей и поддержание комфортной температуры воздуха.

«Молодцы, молодцы! Топить надо. Это правильно. Чтобы никто не простывал», - сказал он.

Министр поздравил бойцов с наступающим Новым годом и призвал их «не суетиться».

«Мы с министром, мы не суетимся!», - ответили военнослужащие.

Армия,Видео,НАТО и Россия,Сергей Шойгу,
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