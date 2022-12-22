Шойгу отметил организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск. Министр пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО.

При проверке одного из медицинских подразделений начальник медслужбы полка доложил об организации медобеспечения военнослужащих в оборудованной в полевых условиях санчасти, а также запасах медикаментов. Также Шойгу похвалил ответственных за обогрев блиндажей и поддержание комфортной температуры воздуха.