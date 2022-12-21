При комплектовании Вооруженных сил РФ нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время выступления на коллегии Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Также Шойгу заявил, что численность военнослужащих необходимо довести до 1,5 млн человек, в том числе и проходящих службу по контракту — до 695 тыс.

Министр также подчеркнул, что необходимо обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.