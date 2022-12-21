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39 минут назад

Шойгу предложил увеличить возраст призыва в армию

Никита Бородкин

При комплектовании Вооруженных сил РФ нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время выступления на коллегии Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Также Шойгу заявил, что численность военнослужащих необходимо довести до 1,5 млн человек, в том числе и проходящих службу по контракту — до 695 тыс.

Шойгу назвал причину конфликта на Украине

Министр также подчеркнул, что необходимо обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.

Напомним, что сейчас под призыв в армию на срочную службу попадают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не проходившие военную службу. В августе 2022 года президент России Владимир Путин установил штатную численность военнослужащих в 1,15 млн человек, увеличив ее на 137 тыс.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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