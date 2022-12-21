Шойгу призвал довести численность армии до 1,5 млн человек

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что численность Вооруженных сил РФ нужно довести до 1,5 миллиона человек. Об этом он сказал в ходе коллегии Минобороны.

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Глава военного ведомства также отметил, что число военнослужащих-контрактников нужно увеличить до 695 тысяч человек.

Ранее Шойгу заявил, что более 20 тыс. человек отправились служить добровольцами после объявления в стране частичной мобилизации.