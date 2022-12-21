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25 минут назад

Шойгу призвал довести численность российских ВС до 1,5 млн человек

Газета.Ruиещё 2

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что численность Вооруженных сил РФ нужно довести до 1,5 миллиона человек. Об этом он сказал в ходе коллегии Минобороны.

Шойгу призвал довести численность армии до 1,5 млн человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава военного ведомства также отметил, что число военнослужащих-контрактников нужно увеличить до 695 тысяч человек.

Ранее Шойгу заявил, что более 20 тыс. человек отправились служить добровольцами после объявления в стране частичной мобилизации.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. В ряды Вооруженных сил были призваны 300 тыс. человек. 150 тыс. из них проходят подготовку на военных полигонах. Путин подчеркнул, что это «достаточный резерв для ведения операции».

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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