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53 минуты назад

Путин назвал число проходящих подготовку на полигонах мобилизованных

Лера Букина

Президент России Владимир Путин заявил, что на полигонах ведется подготовка половины от суммарного числа в 300 тыс. мобилизованных граждан. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе расширенного заседания Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Путин назвал число проходящих подготовку на полигонах мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как докладывает министр обороны и начальник Генштаба, 150 тысяч человек проходят подготовку на военных полигонах», – подчеркнул президент.

Этого числа для специальной военной операции достаточно, указал Путин.

Российский лидер отметил, что в армию призвали 300 тыс. граждан. По словам президента, часть из них удалось направить в зону проведения СВО на украинской территории.

Путин обратил внимание на то, что в процессе частичной мобилизации в стране выявили ряд проблем. Глава государства указал на необходимость модернизировать систему военкоматов.

Ранее сообщалось о создании президентом рабочей группы органов власти и организаций по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников спецоперации.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,Генштаб,
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