Шойгу назвал главные цели частичной мобилизации

Министр обороны Сергей Шойгу назвал цели проведения в России частичной мобилизации. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в ходе выступления на коллегии Минобороны РФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, призыв военнослужащих из запаса был необходим для стабилизации обстановки на линии соприкосновения, защиты новых территорий, а также с целью проведения дальнейших наступательных действий. Мобилизация также позволила повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия.