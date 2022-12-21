Шойгу назвал главные цели частичной мобилизации

Министр обороны Сергей Шойгу назвал цели проведения в России частичной мобилизации. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в ходе выступления на коллегии Минобороны РФ.
По его словам, призыв военнослужащих из запаса был необходим для стабилизации обстановки на линии соприкосновения, защиты новых территорий, а также с целью проведения дальнейших наступательных действий. Мобилизация также позволила повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия.
Напомним, что частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Всего в армию планировали призвать 300 тыс. человек. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о ее завершении — в Минобороны заявляли, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.