В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
45 минут назад

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ в Донбассе ежедневно отступают

News.ru

Вооруженные силы Украины отказались от наступления в пользу оборонительных действий, ВСУ ежедневно вытесняются с занимаемых позиций в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Он добавил, что украинские военные несут большие потери.

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ в Донбассе ежедневно отступают
Фото: ТАССТАСС

Противник несет на нашем участке очень большие потери и ежедневно выбивается с позиций и отодвигается назад, — сказал Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что все попытки наступления за последние месяцы окончились для ВСУ неудачей.

То есть на данный момент противник в основном пытается активно обороняться. У него активная форма защиты, — сказал Алаудинов.

В Минобороны сообщили, что российские войска в ходе наступления на Донецком направлении заняли новые господствующие высоты. ВСУ при этом потеряли около 80 военнослужащих, танк и еще семь единиц боевой техники. Также российские военные отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях, ликвидировав около 220 украинских военных.

Накануне в ЛНР были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, еще одна — в ДНР. По данным ведомства, потери противника на этих направлениях составили более 120 военнослужащих, пять боевых бронемашин и пять пикапов. Кроме того, ВС РФ ликвидировали более 100 украинских военных в ДНР из-за продолжения наступления российских войск на Донецком направлении. Также уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й мехбригад ВСУ.

Армия,Верховный суд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители