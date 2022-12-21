Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ в Донбассе ежедневно отступают

Вооруженные силы Украины отказались от наступления в пользу оборонительных действий, ВСУ ежедневно вытесняются с занимаемых позиций в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Он добавил, что украинские военные несут большие потери.

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Противник несет на нашем участке очень большие потери и ежедневно выбивается с позиций и отодвигается назад, — сказал Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что все попытки наступления за последние месяцы окончились для ВСУ неудачей.

То есть на данный момент противник в основном пытается активно обороняться. У него активная форма защиты, — сказал Алаудинов.

В Минобороны сообщили, что российские войска в ходе наступления на Донецком направлении заняли новые господствующие высоты. ВСУ при этом потеряли около 80 военнослужащих, танк и еще семь единиц боевой техники. Также российские военные отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях, ликвидировав около 220 украинских военных.