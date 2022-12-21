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1 час назад

Путин анонсировал выход на службу фрегата с гиперзвуковыми «Цирконами»

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Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон» выйдет на службу в начале 2023 года. Об этом президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России, передает РИА Новости.

Путин анонсировал выход на службу фрегата с гиперзвуковыми «Цирконами»
Фото: kremlin.rukremlin.ru

«В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон"», — сказал он.

Президент добавил, что стратегические силы планируется и дальше оснащать новейшими видами оружия.

В ноябре источник ТАСС сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» после технического обслуживания, которое проводят на Кронштадтском морском заводе, вернется в Североморск во второй половине декабря.

В августе «Известия» писали, что Черноморский флот России получит два фрегата проекта 22350, которые будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,Кронштадтский морской завод,
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