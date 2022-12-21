Шойгу объявил Азовское море внутренним морем России

Азовское море вновь стало внутренним морем России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, отчитавшийся о достижениях спецоперации на Украине на расширенном заседании коллегии министерства, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он также сообщил, что Вооруженные силы России освободили территорию в пять раз больше той, которую Луганская и Донецкая народные республики занимали до 24 февраля.

«В целом специальная военная операция продемонстрировала высокий профессионализм командующих, командиров, штабов всех уровней управления, а также готовность военнослужащих к выполнению самых сложных боевых задач», — отметил Шойгу.

Ранее глава Минобороны заявил, что с начала российской спецоперации украинская армия понесла значительные потери.