Путин назвал срок выхода фрегата «Адмирал Горшков» на боевую службу

Президент России Владимир Путин анонсировал скорый выход на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков» с новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон». По словам главы государства, это произойдет уже в январе, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сегодня российский лидер выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

«В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон», - подчеркнул Путин.

Глава государства указал на планы продолжать оснащать стратегические силы новейшими видами оружия. Кроме того, президент подчеркнул, что Россия намерена и дальше поддерживать боеготовность ядерной триады.

11 декабря стало известно, что фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» проекта 22350 завершил переход с Кронштадского морского завода в главную базу Северного флота в Североморск. Там фрегат был на плановом техническом обслуживании.