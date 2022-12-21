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1 час назад

Путин назвал срок выхода фрегата «Адмирал Горшков» на боевую службу

Лера Букина

Президент России Владимир Путин анонсировал скорый выход на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков» с новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон». По словам главы государства, это произойдет уже в январе, передает РИА Новости.

Путин назвал срок выхода фрегата «Адмирал Горшков» на боевую службу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня российский лидер выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

«В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон», - подчеркнул Путин.

Глава государства указал на планы продолжать оснащать стратегические силы новейшими видами оружия. Кроме того, президент подчеркнул, что Россия намерена и дальше поддерживать боеготовность ядерной триады.

11 декабря стало известно, что фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» проекта 22350 завершил переход с Кронштадского морского завода в главную базу Северного флота в Североморск. Там фрегат был на плановом техническом обслуживании.

Ранее сообщалось, что «Циркон» надводного базирования примут на вооружение ВМФ до конца 2022 года.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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