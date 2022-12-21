Путин: боевые действия на Украине обозначили важные вопросы

Президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине обозначили вопросы, над которыми предстоит «хорошо поработать». Как сообщает РИА Новости, об этом глава государства заявил в ходе выступления на коллегии Минобороны РФ.

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Президент отметил, что в число этих проблем входят и связь вооруженных сил, и автоматизированные системы управления.

Президент также подчеркнул, что получившие опыт в ходе спецоперации на Украине офицеры и сержанты должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке.