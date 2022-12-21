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1 час назад

Путин: боевые действия на Украине обозначили важные вопросы

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине обозначили вопросы, над которыми предстоит «хорошо поработать». Как сообщает РИА Новости, об этом глава государства заявил в ходе выступления на коллегии Минобороны РФ.

Путин: боевые действия на Украине обозначили важные вопросы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент отметил, что в число этих проблем входят и связь вооруженных сил, и автоматизированные системы управления.

Президент также подчеркнул, что получившие опыт в ходе спецоперации на Украине офицеры и сержанты должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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